Sokakta gece gezintisi yapan tilki kameraya yakalandı: Kamerayı fark edince bakakaldı

Ankara'nın gece saatlerinde sokakta görülen bir tilki, vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerayı fark eden tilki bir süre ona doğru baktı.

Olay, Çankaya ilçesinde bağlı Çayyolu semtinde meydana geldi. Kaldırımda ilerleyen tilki bir süre çevreyi gözledi. O anları kayda alan vatandaşın telefonunu fark eden tilki, kısa süreli duraksayarak kameraya bakakaldı. Ardından yoluna devam eden tilkinin sakin tavırları dikkat çekti.

Yerleşim yerinde görülen tilkinin herhangi bir saldırgan davranış sergilemediği gözlemlenirken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı