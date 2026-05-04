Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda ayı ailesi görüntülendi.

Kızılcahamam'da bulunan Soğuksu Milli Parkı, nesli tükenmekte olan Karaakbaba başta olmak üzere geyik, kurt, ayı gibi birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Ankaralıların başlıca piknik alanlarından olan Milli Park alanında piknik masaları arasında dolaşın ayı ve yavruları bir vatandaş tarafından görüntülendi. Ayı ve yavruları bir süre piknik alanında dolaştıktan sonra parkın derinliklerinde kayboldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı