Soğuk olmasına aldırış etmeden denize girdiler

Zonguldak'ta deniz suyunun soğuk olmasına rağmen vatandaşlar halk plajına yoğun ilgi gösterdi.

Zonguldak'ın en çok tercih edilen plajlarından olan Kapuz Plajı'na havanın şartlarının olumsuz ve denizin dalgalı olması nedeniyle girişler yasaklanmıştı. Hava şartlarının yeniden düzelmesiyle Kapuz Plajına ilgi yeniden arttı. Sıcak havayı gören vatandaşlar soluğu plajda aldı. Ancak deniz sıcaklığının 16 derecelere kadar düşmesiyle birlikte vatandaşlar denize girmekte güçlük çekti. Bazı vatandaşlar sıcak havayı güneşlenerek geçirirken bazıları ise soğuk suya aldırış etmeden denize girdi. Deniz sıcaklığının hafta başına kadar düşüşte olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı