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Soğanlı Çayı’nı mesken tutan leylekler dronla görüntülendi

Soğanlı Çayı’nı mesken tutan leylekler dronla görüntülendi
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Karabük’te son yıllarda Soğanlı Çayı’nı yaşam alanı olarak tercih eden leylek sürüsü dronla görüntülendi.

Karabük'te son yıllarda Soğanlı Çayı'nı yaşam alanı olarak tercih eden leylek sürüsü dronla görüntülendi.

Kent merkezinden geçen ve doğal yapısıyla dikkat çeken Soğanlı Çayı, özellikle yaz aylarında leyleklerin uğrak noktası haline geldi. Çayın farklı noktalarında zaman zaman yiyecek arayan, dinlenen ve toplu halde uçuş gerçekleştiren leylekler dronla görüntülendi. Çay çevresinde yer alan yuvalarda ise bazı leyleklerin dinlendiği görüldü.

Doğal yaşamın önemli parçalarından olan leyleklerin görüntüleri doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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