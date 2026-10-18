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Sivrihisar'da yoğun sis dağları kapladı, kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi

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Sivrihisar'da yoğun sis dağları kapladı, kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi
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Eskişehir Sivrihisar'da dün gün boyu etkili olan yoğun sis, dağları ve yüksek kesimleri kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe merkezi ve çevre köylerde görüş mesafesini düşüren sis, fotoğraf meraklıları ve sakinlerin ilgisini çekti; anlar dronla görüntülendi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde etkili olan yoğun sis, dağları ve yüksek kesimleri kaplayarak seyrine tatminsiz manzaralar oluşturdu.

Sivrihisar ilçe merkezinde ve çevre köylerde dün gün boyunca etkisini gösteren yoğun sis, görüş mesafesini yer yer düşürürken ilçe genelinde görsel bir şölen sundu. Özellikle ilçeyi çevreleyen dağlık alanların üzerini kaplayan beyaz sis tabakası, dağların zirveleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. İlçenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan doğa olayını gören vatandaşlar manzarayı ilgiyle izledi. Yüksek kesimlerde dağların adeta bulut denizi altında kaldığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Gökyüzünden kaydedilen görüntülerde, sisin ilçe geneline yayılması ve dağ yamaçlarını sarması net bir şekilde yer aldı. Gün boyu devam eden sisli hava, hem fotoğraf meraklılarının hem de ilçe sakinlerinin ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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