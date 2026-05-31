Sivas'ta karların erimesi ve aralıksız süren yağış heyelana neden oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde aralıksız yağışlar ve kar erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Maden ocağı ruhsat bölgesinde oluşan toprak kayması, köy sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Vatandaşlar yetkililerden yardım ve bölgenin incelenmesini talep ediyor.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı Dipsizgöl köyü Dikilitaş mevkisinde bölgede son günlerde etkili olan yağışlar ile yüksek kesimlerdeki karların erimesi sonucu toprak kayması yaşandı. Heyelan ise maden ocağı ruhsat bölgesi içerisinde meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarının kaydığı bölgede geniş çaplı yarıklar oluşurken, olay çevrede yaşayan vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Köy sakini Zebrar Doğan ise bölgede inceleme yapılması gerektiğini söyleyerek, "Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

"Büyük bir heyelan oluştu"

Köy sakini Zebrar Doğan, heyelan olan bölgede inceleme yapılmasını istediklerini belirterek, "Yayla sezonun açılması ile birlikte hayvanlarımızı ve arılarımız meraya çıkaracağız. Maden açılması düşünülen yerde büyük bir heyelan oluştu. Daha öncesinde jeoloji mühendisleri de uyarılar yapmıştı. Şu anda bölge çok tehlikeli bir hale geldi. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyoruz. Bu alanın tekrardan incelenmesini istiyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
