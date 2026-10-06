Sivas'ta sıcaklık 6 dereceye düşünce yoğun sis görüş mesafesini azalttı

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Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kent genelinde yoğun sis etkili oldu.

Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent genelinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla daha dikkatli seyretmeleri konusunda tedbirli davrandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak düşük hızda ilerledi. Kent genelinde etkili olan sis, özellikle sabah saatlerinde Sivas'ın bazı noktalarında kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde sisin yoğunluğunun daha fazla hissedildiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı