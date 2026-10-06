Sivas'ta sıcaklık 6 dereceye düşünce yoğun sis görüş mesafesini azalttı

Sivas'ta sıcaklık 6 dereceye düşünce yoğun sis görüş mesafesini azalttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas'ta hava sıcaklığı 6 dereceye kadar düşerken kent genelinde yoğun sis etkili oldu. Özellikle sabah saatlerinde görüş mesafesini azaltan sis, sürücülerin trafikte güçlük çekmesine yol açarken yüksek kesimlerde yoğunluğunu artırdı.
Sivas'ta hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kent genelinde yoğun sis etkili oldu.
Özellikle sabah saatlerinde etkisini artıran sis, kent genelinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu. Sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla daha dikkatli seyretmeleri konusunda tedbirli davrandı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte trafikte seyreden araç sürücüleri, takip mesafesini koruyarak düşük hızda ilerledi. Kent genelinde etkili olan sis, özellikle sabah saatlerinde Sivas'ın bazı noktalarında kartpostallık görüntüler oluştururken, yüksek kesimlerde sisin yoğunluğunun daha fazla hissedildiği görüldü.