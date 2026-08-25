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Gürün'de aniden bastıran yağış yolda su birikintilerine neden oldu

Gürün'de aniden bastıran yağış yolda su birikintilerine neden oldu
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Sivas'ın Gürün ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Malatya-Kayseri karayolunun Karayar mevkisinde su birikintileri oluşturdu. Mazgalların tıkanmasıyla ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı, yağışın etkisini kaybetmesiyle ulaşım normale döndü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle ilçe genelinde bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın kısa sürede etkisini artırması ile birlikte ilçe genelinde bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Şiddetli yağışın ardından Malatya-Kayseri devlet karayolunun Karayar mevkisinde yolda su birikintileri meydana geldi. Mazgalların tıkanması nedeniyle biriken sular karayolunda ulaşımda kısa süreli aksamalara neden oldu. Yağışın etkisini kaybetmesi ve biriken suların çekilmesiyle birlikte karayolundaki ulaşım yeniden normale döndü.

Karayar Camisi İmamı Eyüp Ecevit, "Yağmur bir anda yağmaya başlayınca giderler doldu. Yağmur suyu toplanmaya başladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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