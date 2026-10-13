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Sivas'ta öğle saatlerinde bastıran gök gürültülü sağanak yolları göle çevirdi

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Sivas'ta öğle saatlerinde bastıran gök gürültülü sağanak yolları göle çevirdi
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Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, gündelik hayatın rutinini değiştirdi; yollar adeta göle döndü. Yağışta ıslanmak istemeyenler kapalı alanlara ve saçak altlarına sığındı; sağanak kısa sürdüğü için kentte olumsuzluk yaşanmadı.

Sivas'ta kuvvetli sağanak etkili olurken yollar adeta göle döndü.

Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan gök gürültülü-kuvvetli sağanak yağış gündelik hayatın rutinini değiştirdi. Aniden bastıran yağışla ıslanmak istemeyenler kapalı alanlara kaçtı. Kimileri saçakların altına sığınarak korunmaya çalışırken kimileri ise birkaç kişi aynı şemsiyeyi paylaşmak zorunda kaldı. Yollar adeta göle dönerken, kuvvetli sağanak yağışın kısa sürmesi ile şehirde her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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