Aç kalan ayı kovanları parçaladı, kaçarken görüntülendi

Sivas'ta kış uykusundan uyanan bir ayı, arı kovanlarına saldırdı. Yaklaşık 20 kovanı parçalayan ayı, kaçarken görüntülendi.

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Beypınar köyünde yaşayan Hacı Ali Kavun, arı kovanlarını kontrol etmek için arazisine gitti. Araziye vardığında yaklaşık 20 kovanının parçalandığını fark eden Kavun, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Kovanlarının ayı tarafından parçalandığını anlayan Hacı Ali Kavun, araziden kaçan ayıyı da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İlk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Kavun, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - SİVAS

