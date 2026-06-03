Sivas'taki ani hava değişikliği görsel şölen oluşturdu
Sivas'ta son günlerde yaşanan ani hava değişiklikleri, güneşli havada yağmur yağmasıyla birlikte birçok gökkuşağı oluşmasına neden oldu. Bu nadir doğa olayı, şehir merkezi ve yüksek tepelerde doğaseverlere görsel bir şölen sundu.
Sivas'ta son günlerde sıklıkla karşılaşılan ani hava değişiklikleri doğaseverlere görsel şölen sunuyor.
Sivas'ta son dönemlerin en yağışlı günleri yaşanırken gün içerisindeki ani hava değişiklikleri ise nadir gözlemlenen birçok doğa olayını gözler önüne seriyor. Güneşli havada aynı anda yağmur yağmasıyla kentte birçok gökkuşağı oluştu. Şehir merkezinde ve yüksek tepelerde gözlemlenebilen gökkuşakları doğaseverlere görsel bir şölen sundu. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı