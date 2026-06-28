Kösedağ zirvesinde nefes kesen görüntü: Anne ayı ve 3 yavrusu dronla görüntülendi

Sivas'ta 2 bin 800 rakımlı Kösedağ'ın karlı zirvesinde anne ayı ve 3 yavrusu görüntülendi. Dronu fark eden anne ayı, yavrularını yanına alarak gözden kayboldu.

Sivas Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Eren Karaca, doğa gezisi sırasında Kösedağ'ın eşsiz manzarasını dron ile görüntülediği esnada anne ayı ve 3 yavrusunu fark etti. Karaca, gördüğü anları kayıt altına almak için dronu ayıların bulunduğu bölgeye yönlendirdi. Karlarla kaplı zirvede bir süre dolaşan anne ayı ve yavruları, doğada dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bir süre sonra dronu fark eden anne ayı, yavrularını yanına alarak bölgeden uzaklaştı. O anlar dron kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı