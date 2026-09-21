Sivas İşhan köyünde vatandaşlar çobanlarla gölette en az beş torba çöp topladı

Sivas'ta köyde yaşayan vatandaşlar çobanlarla beraber Dünya Temizlik Günü dolayısıyla köy yakınlarında bulunan gölette temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sivas merkeze bağlı İşhan köyünde vatandaşlar köyün çobanlarıyla bir araya gelerek Dünya Temizlik Günü ve Uluslararası Kıyı Temizliği Günü kapsamında köyde bulunan gölet ve çevresini temizleyerek anlamlı bir örnek etkinlik gerçekleştirdi. Büyükbaş hayvanlarında su içmek için kullandığı göletin hayvanların sağlığı ve temiz bir doğa için temiz olması gerektiğini söyleyen vatandaşlar, gün boyu temizlik yaparak çevre temizliği konusuna dikkat çekti. Göl yatağında çok sayıda plastik poşet, pet şişe ve cam şişe bulunurken ortaya çıkan görüntüler çevre temizliği konusunda duyarlılığın önemini gözler önüne serdi.

Gölet temizliği etkinliğini organize eden Hacı İbrahim Yıldırım, "Bugün köyümüzde bulunan balık pınarı mevkiindeyiz. Doğa için, temiz bir çevre için çöpleri topladık. İnsanlar doğada ve ya dışarda bir yere gittiklerinde kendi atıklarını toplamaları gerekiyor. Çok basit bir durum herkes kendi yediği içtiğinin çöpünü almalı, temizlemeli. Köyde bulunan göletten ineklerde su içtikleri için hayvanların sağlığı açısından böyle bir çalışma yapmak istedik. Burada çobanlarla beraber en az beş torba çöp topladık. Ben bunu her zaman yapabilirim sağlığımız için doğa temiz olmalı. Ben bunu hep yapabilirim önemli olan insanların bu şekilde çöplerini atmaması" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı