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Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar 25 santimetreye ulaştı, sürü sahipleri zorlandı

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Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar 25 santimetreye ulaştı, sürü sahipleri zorlandı
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Sivas'ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yükseldi. Hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri, yaylalarda mahsur kalmamak için büyük baş hayvanlarını köylerdeki ahırlara indirdi.

Sivas'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı renkli görüntüler oluştururken, hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri zor anlar yaşadı.

Sivas'ta gece etkili olan kar yağışı özlenen görüntüler oluşturdu. Sivas'ın kuzey ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 25 santimetreye kadar yüksekli. Yağan karla birlikte Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin de zorlu karla mücadele çalışması başladı. Hayvancılık yapanlarda hazırlıksız yakalandı. Yüksek kesimlerde kar yağışının devam etmesi nedeniyle, yaylalarda mahsur kalmak istemeyen sürü sahipleri büyük baş hayvanlarını köylerdeki ahırlara indirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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