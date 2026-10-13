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Sivas Gürün'de sürücü, şehir merkezine inen kurdu otomobiliyle takip etti.

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Sivas Gürün'de sürücü, şehir merkezine inen kurdu otomobiliyle takip etti.
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Sivas'ın Gürün ilçesinde bir sürücü, şehir merkezine inen kurdu otomobiliyle bir süre takip etti. Çayboyu Mahallesi'nde önüne çıkan kurt, hızlıca ilerledikten sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir sürücü şehir merkezine inen kurdu bir süre arasıyla takip etti.

Gürün ilçesinde yerleşim yerine inen ve beslenmek arayışta olan bir kurt, Hacı Mercan Kaya tarafından görüntülendi. Kaya otomobiliyle seyir halindeyken önüne düşen kurdu bir süre takip etti. Otımıbilin apydırnlattığı yolda koşan kurt daha sonra yoldan çıkarak izini kaybettirdi.

Kaya, "Gürün merkezden Bahçeiçi köyüne giderken, Çayboyu mahallesinde önümüzde bir bozkurt çıktı. Gerçekten çok güzel bir kurttu. ilçe merkezinde de ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Hızlı bir şekilde ilerleyen kurt bir süre önümüzde ilerledikten sonra gözlerden kayboldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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