Sivas’a 337 milyon TL değerinde hibe desteği

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Tasarruflu Sulama Sistemleri projeleri sonuçlarına göre Sivas'ta bulunan 121 proje, 337 milyon TL hibe desteği alacak.

Sivas Milletvekili ve AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Tasarruflu Sulama Sistemleri proje sonuçlarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandığını belirterek, Sivas'ta toplam 121 projenin 337 milyon 87 bin TL hibe desteği almaya hak kazandığını açıkladı. Açıklanan sonuçlara göre Sivas'ta Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 86, Tasarruflu Sulama Sistemleri kapsamında ise 35 proje destek almaya hak kazandı. Toplam proje bedelinin 615 milyon 49 bin TL olduğunu belirten Toy, projelere 337 milyon 87 bin TL hibe desteği sağlanacağını ifade etti.

Milletvekili Toy yaptığı açıklamada, "86 kırsal kalkınma ve 35 tasarruflu sulama projesi olmak üzere toplam 121 projemizin desteklenmesi; üreticimiz, çiftçimiz ve şehrimizin tarımsal geleceği açısından son derece kıymetlidir. Bu yatırımlarla üretim kapasitemizi artıracak, modern ve tasarruflu sulama sistemlerini yaygınlaştıracak, kırsalda üretimi ve istihdamı daha da güçlendireceğiz. Sivas'ımıza ve üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı