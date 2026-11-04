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Şişli'de şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, kafenin tavanından su aktı

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Şişli'de şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, kafenin tavanından su aktı Haber Videosunu İzle
Şişli'de şiddetli yağmur nedeniyle yollar göle döndü, kafenin tavanından su aktı
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İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağmur bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şişli'de yolların göle dönmesi nedeniyle sürücüler trafikte güçlük çekerken, bir kafenin tavanındaki lambaların arasından su aktı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur bugün de etkisini sürdürürken, Şişli'de yollar göle döndü. Araçlar yolda güçlükle ilerlerken, bir kafenin tavanından sulfu aktığı görüldü.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur, bugün de aralıklarla etkisini sürdürüyor. Şişli'de zaman zaman şiddetini artıran yağmur nedeniyle yollar adeta göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Bir kafenin tavanındaki lambaların arasından su aktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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