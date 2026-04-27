Şırnaklı köy çocuklarına anlamlı hediye

İzmir'de Ege Rotaract Kulübü üyeleri yıllardır Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Kenan Adıyaman'a yüzlerce çocuğa dağıtılmak üzere ayakkabı ve çeşitli hediyeler gönderdi. Köylerdeki çocuklara dağıtmak için yola çıkan gönüllü sporcular günlerdir ilçe genelinde çocuklara hediyelerini dağıtıyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köyüne giden sporcular hediyeleri çocuklara verdi. Burada konuşan Adıyaman, "2016 yılından beri kaymakamlık projesi olan ve yıllardır devam ettirdiğimiz bu güzel proje, 'Batıyı Görmeyen Kalmasın' bu çalışmayı yürütüyoruz. Buraya gelen kaymakamların desteğiyle güzel işlere imza attık. Bugün İzmir'den gönderilen hediyeleri Beşağaç köyüne gidiyoruz çocuklara dağıtacağız. Nerede bir çocuk varsa ulaşıyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

