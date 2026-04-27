Şırnaklı köy çocuklarına anlamlı hediye

İzmir'de Ege Rotaract Kulübü üyeleri, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı köylerdeki çocuklara hediye gönderdi.

İzmir'de Ege Rotaract Kulübü üyeleri yıllardır Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Konfederasyonu Başkanı Kenan Adıyaman'a yüzlerce çocuğa dağıtılmak üzere ayakkabı ve çeşitli hediyeler gönderdi. Köylerdeki çocuklara dağıtmak için yola çıkan gönüllü sporcular günlerdir ilçe genelinde çocuklara hediyelerini dağıtıyor. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köyüne giden sporcular hediyeleri çocuklara verdi. Burada konuşan Adıyaman, "2016 yılından beri kaymakamlık projesi olan ve yıllardır devam ettirdiğimiz bu güzel proje, 'Batıyı Görmeyen Kalmasın' bu çalışmayı yürütüyoruz. Buraya gelen kaymakamların desteğiyle güzel işlere imza attık. Bugün İzmir'den gönderilen hediyeleri Beşağaç köyüne gidiyoruz çocuklara dağıtacağız. Nerede bir çocuk varsa ulaşıyoruz. Bize destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

İntihar saldırısında hayatını kaybetti
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Önce yumrukladı sonrası daha bomba
Dev derbide topun oyunda kaldığı süre şaka gibi

Dev derbide topun oyunda kaldığı süreye bakar mısınız
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
Mali Savunma Bakanı Sadio Camara intihar saldırısında hayatını kaybetti

İntihar saldırısında hayatını kaybetti
İstanbul'u terk eden isimler kervanına 'Havuç' da katıldı

Tası tarağı topladılar, İstanbul'u terk ettiler

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı