Şırnak'ta yasak dönemde yakalanan balıklar doğaya kazandırıldı

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bulunan Ilısu Barajı'nda av yasağı kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı balık avcılığına yönelik önemli bir çalışma yürütüldü. Denetimlerde ele geçirilen kaçak balık ağları toplandı, ağlara takılan balıklar ise ekipler tarafından yeniden suya bırakıldı.

Güçlükonak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri av yasağı sürecinde Ilısu Barajı'nın Koçyurdu köyü mevkiinde kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Denetimler sırasında baraj sularına bırakılmış çok sayıda kaçak ağ tespit edilerek toplandı. Ağlara takılan balıklar dikkatli şekilde kurtarılarak doğal yaşam alanlarına geri kazandırıldı. Yetkililer, bu uygulamanın balık popülasyonunun korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Ekipler, doğal dengeyi tehdit eden yasa dışı avcılıkla mücadelede denetimlerinin aralıksız süreceğini belirterek vatandaşlara da av yasağı kurallarına uyma çağrısında bulundu. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında iç sularda sazangiller için uygulanan av yasağının 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında devam ettiği hatırlatılırken, bu dönemde kaçak avcılığın önlenmesi için bölgedeki kontrol faaliyetlerinin artırıldığı ifade edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlara av yasağı kurallarına uyulması çağrısında bulunarak, su ürünleri kaynaklarının korunmasının gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı