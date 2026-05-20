Meteoroloji'den Beytüşşebap ve Uludere için kritik uyarı

Güncelleme:
Şırnak'ın doğusunda yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Beytüşşebap ve Uludere'de sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı kritik uyarı yapıldı. Vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Şırnak'ın doğusunda yarın etkili olması beklenen kuvvetli sağanak için özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve fırtına riskine karşı kritik uyarı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketinin vurduğu bölgede vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Diyarbakır 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, Şırnak'ın doğu kesimleri için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Özellikle Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede kısa sürede etkisini artırması beklenen yağışların sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtınaya neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle dere yatakları, eğimli araziler ve geçmişte taşkın yaşanan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Son günlerde etkili olan yağışların ardından zemin doygunluğunun arttığı bölgede yeni yağış dalgasının risk oluşturabileceğine dikkat çekilirken, ulaşımda aksamalar, enerji kesintileri ve ani su taşkınlarına karşı da tedbir çağrısı yapıldı. Yetkililer, vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli alanlarda bulunmamalarını ve ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
