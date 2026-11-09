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Şırnak Beytüşşebap'ta erken kar yüksek dağları beyaza bürüdü, meşe ormanları sarardı

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Şırnak Beytüşşebap'ta erken kar yüksek dağları beyaza bürüdü, meşe ormanları sarardı Haber Videosunu İzle
Şırnak Beytüşşebap'ta erken kar yüksek dağları beyaza bürüdü, meşe ormanları sarardı
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla erken gelen kar, yüksek rakımlı Tanin Tanin dağlarını beyaza bürüdü. Mevsimin ilk karıyla meşe ormanları görsel şölen oluştururken alçak bölgelerde ağaçlar yaprak dökmeye başladı.

Şırnak'ta iki mevsim aynı anda yaşanıyor. Karlı dağlar ile sonbaharda sararan meşe ormanları görsel şölen oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde havaların soğumasıyla beraber erken gelen kar yağışı yüksek rakımlı Tanin Tanin dağlarını beyaza bürüdü. 3 bin rakımlı dağlar beyaz gelinliğini giydi. Mevsimin ilk karı ile meşe ormanları görsel şölen oluşturdu. Dron ile çekilen görüntüler göz kamaştırdı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinin yüksek bölgelerinde kar etkili olurken alçak bölgelerde ağaçlar yaprak dökmeye başladı. Renk şöleni oluşan bölge görenleri hayran bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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