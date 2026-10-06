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Sinop Valiliği, Akgöl'de sonbaharın sessiz ritminin tadını çıkarmaya çağırdı

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Sinop Valiliği, Akgöl'de sonbaharın sessiz ritminin tadını çıkarmaya çağırdı
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Sinop Valiliği, sosyal medya paylaşımında Akgöl çevresinde sonbaharın sessiz ritminin tadını çıkarma çağrısı yaptı. Ziyaretçilere telefonlarını bırakıp çevreyi keşfetmeleri tavsiye edilirken, sonbahar renkleriyle güzelleşen göl doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sinop'un doğal güzellikleriyle öne çıkan Akgöl, sonbaharın sakin ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine doğayla baş başa kalma fırsatı sunuyor.

Sinop Valiliğinin sosyal medya hesabından Akgöl'e ilişkin yapılan paylaşımda, göl çevresinde sonbaharın sessiz ritminin tadının çıkarılması çağrısında bulunuldu. Paylaşımda ziyaretçilere telefonlarını bir kenara bırakıp çevreyi keşfetmeleri ve anın keyfini çıkarmaları tavsiye edildi. Sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Akgöl, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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