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Sinop’u ormancılık hedefleri

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Sinop’u ormancılık hedefleri
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Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde, 2026 yılı program hedefleri, gerçekleşme düzeyi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Sinop Orman Bölge Müdürlüğünde, 2026 yılı program hedefleri, gerçekleşme düzeyi ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'in başkanlığında, Sinop Orman Bölge Müdürü Rıdvan Kalelioğlu ve yönetim ekibinin katılımıyla eylül ayı video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2026 yılı çalışma programında belirlenen hedefler ile ulaşılan gerçekleşme düzeyi ele alındı. Yıl sonuna kadar tamamlanması gereken faaliyetler ve uygulama süreçleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Orman yangınları açısından riskli dönemin devam ettiğine dikkat çekilen toplantıda, sahadaki çalışmaların gerekli hassasiyet gösterilerek sürdürülmesi ve yıl sonu hedeflerine ulaşılması amacıyla yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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