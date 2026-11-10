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Sinop Türkeli'de toprak kayması nedeniyle Örey-Köseretaşı yolu ulaşıma kapandı

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Sinop Türkeli'de toprak kayması nedeniyle Örey-Köseretaşı yolu ulaşıma kapandı
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Sinop Türkeli'deki toprak kayması, Hacı köyünde Örey ve Köseretaşı mahallelerini bağlayan yolu ulaşıma kapattı. Muhtar Mutlu Cantürk alternatif güzergahların kullanılmasını isterken yolun açılması için çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması ulaşımı olumsuz etkiledi. Hacı köyünün Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle güzergah ulaşıma kapatıldı.

Muhtar Cantürk: "Alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz"

Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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