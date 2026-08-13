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Sinop Kruvaziyer Limanı İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor

Sinop Kruvaziyer Limanı İçin Sondaj Çalışmaları Sürüyor
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Sinop'un deniz turizmini geliştirecek Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projesi'nde sondaj çalışmaları devam ediyor. Vali Mustafa Özarslan, 33 bin metrekare geri saha, 202 yat kapasitesi ve 3 kruvaziyer rıhtımı içeren tesis için harita ve su altı araştırmalarının tamamlandığını, onayların alındığını açıkladı.

Sinop'un deniz turizmi potansiyelini üst seviyeye çıkartacak Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projesi kapsamındaki sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Planlanan modern tesis bünyesinde; 33 bin 375 metrekare geri saha, 4 bin 950 metrekare bakım alanı, 202 adet küçük yat kapasitesi, 30 metrelik 7 adet mega yat kapasitesi ile 2 adet 200 metre ve 1 adet 300 metre uzunluğunda yolcu gemisi ağırlayabilecek Kruvaziyer Limanı yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin turizm ve denizcilik altyapısına büyük katkı sağlayacak dev yatırım projesine ilişkin yürütülen son çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Proje kapsamında 7 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan sondaj çalışmalarının sahada aralıksız sürdüğünü belirten Vali Özarslan, altyapı adımlarının kararlılıkla atıldığını vurguladı.

Süreç dahilinde önemli aşamaların geride bırakıldığını kaydeden Vali Özarslan, halihazır harita ve su altı araştırmalarının tamamlandığını, taslak vaziyet planı, sondaj yerleşim planı ile sayısal hidrolik model deneyinin onaylandığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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