Haberler

Sinop'ta Leylek Şenliği: Yavrular halkalandı

Sinop'ta Leylek Şenliği: Yavrular halkalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop’un Saraydüzü ilçesinde, Afrika’dan göç eden leylekler için ilk kez düzenlenen Leylek Şenliği’nde yavrular halkalandı, yöresel etkinliklerle doğa turizmine katkı hedefleniyor.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, her yıl binlerce kilometre yol katederek Afrika'dan Cuma Ovası'na gelen leylekler için bu yıl ilk kez "Saraydüzü Leylek Şenliği" düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte leylek yavruları halkalanırken, yöresel ürünler ve kültürel etkinlikler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

"Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında Saraydüzü ilçesi Cuma köyünde düzenlenen şenlikte vatandaşlar leylekleri doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı buldu. Program kapsamında iki leylek yavrusuna halkalama çalışması yapılırken, fotoğraf sergisi, halk oyunları, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve yöresel ürün stantları gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

Şenliğe katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cuma Ovası'nın doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle kentin en değerli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, her yıl mart ayından ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 120 leyleğin binlerce kilometrelik göçün ardından bölgeye geldiğini söyledi. Leyleklerin her yıl aynı bölgeyi tercih etmesinin ekolojik dengenin gücünü gösterdiğini ifade eden Özarslan, Cuma Ovası'nda farklı üniversitelerin katılımıyla beş yıldır bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, akademisyenlerin sahada vatandaşlarla birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Şenlik kapsamında düzenlenen öykü ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

323 leylek yavrusu halkalandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Sinop Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında bugüne kadar 323 leylek yavrusu halkalanırken, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından elektrik direklerine leyleklerin güvenli yuvalanabilmesi amacıyla çok sayıda yapay platform yerleştirildi.

Yetkililer, ilk kez gerçekleştirilen Saraydüzü Leylek Şenliği'nin geleneksel hale getirilerek bölgenin doğa turizmine, kırsal kalkınmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay

Dünya Kupası'ndan elendik! Atılan manşetler olay

Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var

Elendikten sonra yıldız futbolcumuza mesaj yağmaya başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
17 yaşındaki genç, babasını öldürdü

17 yaşındaki genç, babasını öldürdü
Maske ile kötü koku yayılan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Eve maskeyle giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı
Erhan Karaal'ı kaçıranlardan tetikçiye talimat: Fidye alamazsak kafasına sık

İBB yöneticisini kaçıran tetikçi ifadesinde döküldü! Korkunç detaylar
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular