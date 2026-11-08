Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'ta hava sıcaklıkları düşünce Soğuksu'da mevsimin ilk karı etkili oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'ta hava sıcaklıkları düşünce Soğuksu'da mevsimin ilk karı etkili oldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar, Soğuksu mevkiinde yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kaplayarak kış manzaraları oluşturdu.

Sinop'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk kar yağışı başladı. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, doğayı beyaza bürüdü.

Sinop'un Soğuksu mevkiinde etkisini gösteren kar yağışı, kısa sürede yolları ve ağaçları beyaz örtüyle kapladı. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından başlayan kar yağışıyla birlikte bölgede kış manzaraları oluştu.

Kar yağışının ardından ağaçların dallarında ve yol kenarlarında biriken kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Mevsimin ilk karıyla birlikte Soğuksu mevkiinde doğa adeta beyaz gelinliğini giydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 31 sitede yayınlandı.
İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk dünyasının sinema buluşması İstanbul'da sona erdi: Turizm başkenti unvanı Taşkent'e devredildi

Sinemada Türk dünyası imzası: Ödüller sahibini buldu
Arda Güler'den Valencia'ya şık gol! Son 6 maçta inanılmaz performans

Arda Güler durdurulamıyor
İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler

İnsanlık ayıbının geldiği son nokta!
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşinin yaşını duyanlar kulaklarına inanamadı

Peker kardeşlerin yaşlarını duyan kulaklarına inanamıyor
Pamela Anderson şöhreti geride bıraktı! İşte yeni hayatı

Sahil Güvenlik'in güzeliydi! İşte son hali
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var