Sinop'ta kar yağışı etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yüksek rakımlı Çangal mevkiinde aniden etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla birlikte yollar kısa sürede beyaza büründü. Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler araçlarıyla yolda kalırken, ekipmanları bulunan sürücüler ise zincir takarak yollarına devam etti. Özellikle virajlı ve eğimli yollarda kayganlaşan zemin nedeniyle ilerlemekte güçlük çekildi.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, bazı araçların yolda mahsur kaldığı, bazı sürücülerin ise zincir takma çalışması yaptığı görüldü. - SİNOP

