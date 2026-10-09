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Sinop Boyabat'ta yürüyüş yolundaki sincap vatandaşlarca görüntülendi

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Sinop Boyabat'ta yürüyüş yolundaki sincap vatandaşlarca görüntülendi
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Sinop'un Boyabat ilçesindeki Kalebağı Mesire Alanı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, yürüyüş yolunda ağaçlar arasında dolaşan bir sincabı görüntüledi. Doğal yaşamın sevimli sakinlerinden sincap, yeşillikler arasındaki görüntüsüyle ilgi çekti.

Sinop'un Boyabat ilçesindeki Kalebağı mesire alanında, yürüyüş yolunda görülen bir sincap ilgi çekti.

Kalebağı Mesire Alanında yürüyüş yapan vatandaşlar, ağaçların arasında dolaşan sincabı görüntüledi. Doğal yaşamın sevimli sakinlerinden sincap, yeşillikler arasındaki görüntüsüyle dikkat çekti.

Boyabat'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Kalebağı Mesire Alanı, yeşil dokusu ve doğal yaşamıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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