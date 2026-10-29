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Sinop Boyabat'ta sisin üzerinde kalan kale, Cumhuriyet Bayramı'nda görsel şölen sundu

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Sinop Boyabat'ta sisin üzerinde kalan kale, Cumhuriyet Bayramı'nda görsel şölen sundu Haber Videosunu İzle
Sinop Boyabat'ta sisin üzerinde kalan kale, Cumhuriyet Bayramı'nda görsel şölen sundu
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Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi'nin sis tabakasının üzerinde kalmasıyla etkileyici bir manzara oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı'nda ortaya çıkan bu görüntüler, kaleyi ve sis bulutlarını bir araya getirerek izleyenlere görsel şölen sundu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde etkili olan sis, tarihi Boyabat Kalesi'nde güzel görüntüler oluşturdu. İlçe merkezini kaplayan sis tabakasının üzerinde kalan tarihi kale, ortaya çıkan manzarayla görenlerin ilgisini çekti.

İlçede etkili olan sis nedeniyle yerleşim alanlarının büyük bölümü sis altında kaldı. Tarihi Boyabat Kalesi ise sis tabakasının üzerinde yükselerek seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Kale ile sis bulutlarının bir araya gelmesiyle ortaya çıkan görüntüler, bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Bayramı'nda ortaya çıkan manzara, izleyenlere görsel şölen sundu. Sislerin arasında yükselen tarihi kale, etkileyici görüntüsüyle dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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