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Ceviz bulamayınca kabı protesto etti: Sincap ile vatandaşın diyaloğu gülümsetti

Ceviz bulamayınca kabı protesto etti: Sincap ile vatandaşın diyaloğu gülümsetti
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Erzurum'un Tortum ilçesinde 68 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, bahçesine gelen sincabın boş kabı sürükleyip ceviz olmadığını fark edince tepki göstermesini cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi'nde kaydedilen görüntüler, izleyenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti.

Bahçesini her gün ziyaret eden sincapla ilginç anlar yaşayan 68 yaşındaki Abdulkadir Şimşek'in cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Şenyurt Mahallesi'nde yaşayan Abdulkadir Şimşek, bahçesine sık sık gelen sincap için zaman zaman boş kapların içerisine ceviz bırakıyor. Bahçeye gelen sincap, bu kez içerisinde ceviz bulunmayan boş kabı sürükleyerek götürmeye çalıştı.

Sincabın kutuyu götürdüğünü fark eden Şimşek, hemen cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Görüntülerde sincabın, içinde ceviz olmadığını fark edince kabı yere vurduğu, "Bunun içinde neden ceviz yok" dercesine tepki vermesi ve Şimşek'in sevimli hayvanla samimi diyaloğu yer aldı.

Doğal tavırlarıyla dikkat çeken sincap ve Abdulkadir Şimşek'in o anları sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlenirken, görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü. Özellikle sincabın ceviz bulamayınca kabı bırakmak yerine tepki gösterir gibi davranması, videonun en dikkat çeken anları arasında yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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