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Silopi Kaymakamı Partal, Ortaköy'deki menfez çalışmalarını yerinde inceledi

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Silopi Kaymakamı Partal, Ortaköy'deki menfez çalışmalarını yerinde inceledi
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Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy'de devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin yürüttüğü çalışmaların tamamlanmasıyla köylerde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

Şırnak'ın Silopi İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy'de devam eden menfez çalışmalarını inceleyerek projenin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Silopi ilçesinde köylerin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Ortaköy'de yapımı devam eden menfez çalışmalarını yerinde inceledi. Silopi Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmaları inceleyen Kaymakam Partal, yetkililerle görüşerek projenin mevcut durumu ve çalışmaların ilerleyişi hakkında bilgi aldı. Köylerde ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı şekilde sağlanması amacıyla sürdürülen menfez çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgenin altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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