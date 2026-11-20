Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Kavallı köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince sürdürülen parke taşı döşeme çalışmaları, Kaymakam Çağlar Partal tarafından yerinde incelendi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kırsal bölgelerin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kavallı köyünde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Partal, sahadaki çalışmaları takip etti. Köyde yürütülen çalışmaları inceleyen Partal, görevli yetkililerden parke taşı döşeme işlemlerinin geldiği aşama ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi aldı. Uygulama alanlarını gezen Partal, köy yolları ile ortak kullanım alanlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı