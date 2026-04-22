Siirt'te taşkın riskine karşı müdahale çalışmaları sürüyor

Siirt'te taşkın riskine karşı müdahale çalışmaları sürüyor
Siirt'in Şirvan ilçesinde meydana gelen taşkın sonrası, Pınarca Deresi çevresinde olası risklere karşı hasar tespit ve müdahale çalışmaları aralıksız devam ediyor. Devlet Su İşleri ve yerel ekipler, güvenliği sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

Siirt'te yoğun yağışın etkisiyle Pınarca Deresi'nde meydana gelen taşkının ardından, muhtemel risklere karşı bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

Şirvan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi mevkiinde bulunan Pınarca Deresi'nde, etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle dere yatağında taşkın meydana geldi. Taşkının ardından bölgede hasar tespit ve inceleme çalışmaları başlatılırken, olası risklerin önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor.

Siirt Valiliği koordinasyonunda, Devlet Su İşleri (DSİ) 104. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından taşkın riskine karşı bölgede kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Fatih Mahallesi'nde yer alan çiftlik evi çevresinde yapılan incelemelerde, taşkın sularının dere yatağından taşarak çevredeki yapılar için risk oluşturduğu belirlendi. Bu kapsamda DSİ ve Karayollarına ait iş makineleriyle bölgede yoğun bir çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Bağlıca köyü ile Şirvan-Pervari karayolu bağlantısında da taşkın nedeniyle ulaşım hattında hasar meydana geldiği tespit edildi. Söz konusu bölgede, kurumlara ait dozer ve kamyonların yanı sıra İl Özel İdaresi ekiplerine bağlı ekskavatör ve kamyonlarla müdahale çalışmaları sürdürülüyor.

Fatih Mahallesi yakınlarında devam eden çalışmalarda ise dere yatağında düzenleme yapılarak suyun kontrollü akışının sağlanması hedefleniyor. Ekskavatör ve dozerlerle yürütülen dere tanzimi çalışmalarıyla taşkın riskinin azaltılması amaçlanıyor.

Ani yağışlar sonrası dere yataklarında debi artışı ve yer yer yatak değişimlerinin gözlemlendiği bölgede, Siirt Valiliği koordinasyonunda ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
