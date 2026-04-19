Siirt'te şiddetli yağışların ardından yol çöktü, heyelan meydana geldi

Siirt'in Şirvan ilçesinde aşırı yağışlar sonucu karayolunda çökme meydana gelirken, Eruh ilçesinde de heyelan yaşandı. Ulaşımda aksamalar yaşanıyor, güvenlik önlemleri alınıyor.

Siirt'in Şirvan ilçesinde şiddetli yağışların ardından yolda çökme oluşurken, Eruh ilçesinde ise heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'i Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlayan karayolunda aşırı yağışlara bağlı olarak zemin kayması yaşandı. Oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle yolun bazı bölümlerinde çökme meydana gelirken, ulaşım yer yer aksadı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, özellikle riskli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak yolun bazı kesimlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin yol güvenliği ve onarım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Eruh ilçesinde de sağanak yağışlar nedeni ile heyelan meydana geldi. Kayan toprak parçaları yola savrulurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
