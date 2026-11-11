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Şehit İlhan Ongan’ın hatırası Yeşil Vatan’da yaşayacak

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Şehit İlhan Ongan’ın hatırası Yeşil Vatan’da yaşayacak Haber Videosunu İzle
Şehit İlhan Ongan’ın hatırası Yeşil Vatan’da yaşayacak
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11 Kasım 2025’te şehit düşen Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan’ın hatırası Yeşil Vatan Hatıra Ormanı’nda yaşatılacak.

11 Kasım 2025'te şehit düşen Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın hatırası Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'nda yaşatılacak.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan (31) 14 Kasım 2025 günü binlerce kişinin katılımıyla Bilecik Şehitliği'ne defnedilmişti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın anısına oluşturulan hatıra Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'nda Vali Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehidin ailesi ve il protokolü ile birlikte fidanları toprakla buluşturdu.

Programda konuşan Vali Faik Oktay Sözer, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma açısından büyük önem taşıdığını belirterek, dikilen her fidanın geleceğe bırakılan kıymetli bir miras olduğunu ifade etti. Bilecik'in doğal güzellikleri, ormanları ve bereketli topraklarıyla önemli bir değere sahip olduğunu vurgulayan Vali Sayın Faik Oktay Sözer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Ağaçlandırma Seferberliği doğrultusunda, Yeşil Vatan Hatıra Ormanı'na yeni fidanlar kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

"İlhan Ongan'ın aziz hatırasına ithaf ediyoruz"

Konuşmasında, oluşturulan hatıra ormanının taşıdığı manevi anlamı da vurgulayan Vali Sözer, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz bu fidan dikim etkinliğinin bizler için ayrı bir anlamı daha var. Burada oluşturacağımız hatıra ormanını, 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan kahraman hemşehrimiz Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın aziz hatırasına ithaf ediyoruz. Şahadetinin birinci yıl dönümünde aziz şehidimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; oluşturacağımız bu hatıra ormanının onun adını ve hatırasını gelecek nesillere taşımasını diliyorum."

Program, şehidin kıymetli ailesi, il protokolü ve vatandaşların fidanları toprakla buluşturmasıyla tamamlandı. Şehit İlhan Ongan'ın hatırası, adına oluşturulan hatıra ormanında yeşerecek fidanlarla gelecek nesillere taşınacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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