Şebinkarahisar'da şiddetli yağış

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken, köy yollarında ulaşımda aksamalar yaşandı. Merada otlayan hayvanlar ise sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı.

İlçeye bağlı Dereköy ile Yeşilyurt ve Evcil köylerinde etkili olan sağanak yağış kısa sürede derelerin debisini yükseltti. Taşan dereler nedeniyle bazı köy yolları suyla kaplanırken, vatandaşlar ulaşımda güçlük yaşadı. Özellikle kırsal bölgelerde etkisini artıran yağış nedeniyle tarım arazileri ve bazı geçiş noktalarında su birikintileri oluştu.

Sağanak sırasında meralarda otlayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da tehlike atlattı. Sel sularının yükselmesiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, hayvanlarını güvenli bölgelere ulaştırmak için yoğun çaba harcadı. Köylülerin müdahalesiyle hayvanların sel sularına kapılması önlenirken, bölgede kısa süreli panik yaşandı.

Yağışın ardından köylerde incelemelerde bulunan ekipler, yollarda oluşan hasarın giderilmesi ve ulaşımın yeniden normale dönmesi için çalışma başlattı. Yetkililer, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Sağanak yağışta herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı