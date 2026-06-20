Sazköy'de sıcak asfalt çalışması tamamlandı

DÜZCE (İHA) – Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy Köyü'nde yürütülen sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Toplam 2 bin 400 metre uzunluğundaki yol, yeni asfaltıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy Köyü'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Toplam 2 bin 400 metre uzunluğundaki güzergahta gerçekleştirilen çalışmalarla köy yolu modern bir görünüme kavuştu. Tamamlanan asfalt çalışması sayesinde ulaşım konforunun artırılması ve yol güvenliğinin güçlendirilmesi hedeflenirken, bölge sakinleri daha rahat ve güvenli bir ulaşım imkanına kavuştu.

Yetkililer, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların program dahilinde sürdürüleceğini belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı