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Şarköy açıklarında yunuslar görüntülendi

Şarköy açıklarında yunuslar görüntülendi
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Şarköy açıklarında denize açılan vatandaşların cep telefonu kamerasına, su yüzeyine sıçrayıp yeniden denize dalan iki yunusun görüntüleri yansıdı.

Şarköy açıklarında denize açılan vatandaşların cep telefonu kamerasına, su yüzeyine sıçrayıp yeniden denize dalan iki yunusun görüntüleri yansıdı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında denize açılan vatandaşların cep telefonu kamerasına iki yunusun su yüzeyine çıkıp yeniden denize daldığı anlar yansıdı.

Denizde ilerleyen vatandaşlar, bir süre açıkta hareket eden yunusları fark etti. Zaman zaman su yüzeyine sıçrayarak yeniden suya dalan iki yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre bölgede görülen yunuslar, daha sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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