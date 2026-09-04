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Sarıgöl'de Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Gözetleme

Sarıgöl'de Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Gözetleme
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Manisa Sarıgöl'de orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yüksek tutuluyor. Dadağlı'daki gözetleme kulesinden ekipler, ormanlık alanları 7 gün 24 saat izliyor; en küçük dumanda bile anında ilgili birimlere bilgi veriliyor. Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek devriyelerin ekim ayına kadar süreceğini, vatandaşların da anız yakmaması ve şüpheli durumları bildirmesi konusunda uyarıldığını söyledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman yangınlarına karşı alarm seviyesi yüksek tutuluyor. Sarıgöl Orman İşletme Şefliğine ait yangın gözetleme kulelerinde görev yapan ekipler, çevredeki ormanlık alanları 7 gün 24 saat boyunca gözetlerken, görülen en küçük duman bile ekipler tarafından anında ilgili birimlere bildiriliyor.

Sarıgöl'de özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı ormanlık alanlar gözetleme kulelerinden sürekli kontrol altında tutuluyor. Dadağlı mevkiindeki yangın gözetleme kulesinden yapılan gözlemlerle geniş bir alan anbean takip edilirken, muhtemel yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi hedefleniyor.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, yangınlara karşı ekiplerin sürekli teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Sarıgöl ormanları Dadağlı'daki kulemizden 7/24 gözetleniyor. En ufak bir duman görüldüğünde ekiplerimiz tarafından anında ilgili birimlere bilgi veriliyor. Sarıgöl Orman İşletme Şefliği olarak yangınlara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

Devriyeler ekim ayına kadar sürecek

Yangın riskine karşı sahadaki önlemlerin de sürdüğünü belirten Şıvka, ormanlık alanlarda devriyelerin ekim ayına kadar devam edeceğini söyledi. Şıvka, orman köylerinde yaşayan vatandaşların da yangınlara karşı sürekli bilgilendirildiğini ifade ederek, özellikle anız ve kuru ot yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların vakit kaybetmeden yetkililere bildirilmesi konusunda uyarıların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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