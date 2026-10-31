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Sarıgöl'de Orman İşletme Şefliği kış için 120 kuş yuvasını ağaçlara astı

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Sarıgöl'de Orman İşletme Şefliği kış için 120 kuş yuvasını ağaçlara astı
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Sarıgöl Orman İşletme Şefliği, ormanlık alanlar ve sosyal tesislerde kuşlar için 120 yuva hazırlayıp çam ağaçlarına astı. Yuvalarla kuşların kışın soğuk ve yağıştan korunması amaçlanırken, çam kese böceğiyle biyolojik mücadelenin başarılı olduğu bildirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlarda yaşayan kuşların kış aylarını daha güvenli ve sıcak ortamlarda geçirmesi için 120 kuş yuvası ağaçlara asıldı. Öte yandan çam kese böceğiyle yürütülen biyolojik mücadelenin de başarılı sonuç verdiği, zarar gören çam ağaçlarının yeniden yeşermeye başladığı bildirildi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefliği tarafından ormanlık alanlar ve sosyal tesislerin bulunduğu bölgelerde kuşlar için 120 yuva hazırlandı. Çam ağaçlarına asılan yuvalarla kuşların kış aylarında soğuk ve yağışlı havalardan korunması amaçlandı.

Çam kese böceğiyle biyolojik mücadele başarılı oldu

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka, çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğiyle mayıs ayında biyolojik mücadele başlattıklarını belirterek, "Çam kese böceklerine karşı laboratuvar ortamında ürettiğimiz predatör böcekleri kullandık. Yürüttüğümüz mücadele başarılı oldu. Çam ağaçlarımız yeniden yeşermeye başladı." dedi.

Kuşlara güvenli barınak

Ormanlık alanlarda kuşların kış şartlarından etkilenmemesi için çalışma yaptıklarını ifade eden Şıvka, "Sarıgöl çevresindeki ormanlık alanlara ve sosyal tesislerimize 120 kuş yuvası astık. Kuşların kış aylarında soğuk ve yağmurdan korunarak barınabilecekleri güvenli alanlar oluşturduk." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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