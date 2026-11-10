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Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar renkleri ve kar örtüsü dronla görüntülendi

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Samsun'un Alaçam ilçesinde sonbahar renkleri ve kar örtüsü dronla görüntülendi
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Samsun'un Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla doğa beyaza bürünürken, ağaçlarda kalan sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kırsal alanlar dronla havadan görüntülendi ve izleyenlere görsel şölen sundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinin kırsal kesimlerinde sonbahar renkleri ile kar örtüsünün buluştuğu eşsiz manzara dronla havadan görüntülendi.

Alaçam'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte doğa beyaza bürünürken, ağaçlarda kalan sonbahar renkleri de kartpostallık renkli görüntüler oluşturdu. Yeşil, sarı ve kahverenginin beyaz örtüyle buluştuğu kırsal alanlar, havadan görüntülendi. Kar ve sonbahar manzarasının bir arada görüldüğü görüntüler izleyenlere görsel şölen sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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