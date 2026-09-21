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Samsun Havza'da Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda çevre bilinci çalışması yapıldı

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Samsun Havza'da Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda çevre bilinci çalışması yapıldı
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Havza'daki Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda 20 Eylül Dünya Temizlik Günü için öğrencilerde çevre bilinci ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırma amacıyla farkındalık çalışması yapıldı. Öğretmen Serap Keser, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekti.

Samsun'un Havza ilçesindeki Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulunda, 20 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla öğrencilerde çevre bilincinin geliştirilmesi ve sıfır atık kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yeşil Vatan ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalarla öğrencilerin temiz çevre, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmeleri amaçlandı. Okulun Fen Bilimleri Öğretmeni Serap Keser, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek, öğrencilerin günlük yaşamlarında çevreye duyarlı davranışlar sergilemesinin geleceğin daha yaşanabilir olması açısından önemli olduğunu belirtti. Keser, "Temiz bir çevre, çevresine karşı sorumluluk hisseden bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilir. Öğrencilerimizin atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmelerini önemsiyoruz" dedi.

Okulda çevre bilincine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarının Sıfır Atık yaklaşımı doğrultusunda sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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