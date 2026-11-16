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Samsun'da sonbahar, Vezirköprü ve Samsun-Ankara kara yolunda renk cümbüşü oluşturdu

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Samsun'da sonbahar, Vezirköprü ve Samsun-Ankara kara yolunda renk cümbüşü oluşturdu Haber Videosunu İzle
Samsun'da sonbahar, Vezirköprü ve Samsun-Ankara kara yolunda renk cümbüşü oluşturdu
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Samsun-Ankara kara yolu ve Vezirköprü ilçesinde sonbaharın etkisiyle doğa sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlara büründü. Hava sıcaklıkları düşerken ağaç yaprakları renk değiştirdi. Güzergahı kullananların dikkatini çeken renk geçişleri havadan görüntülendi.

Samsun- Ankara kara yolu güzergahında ve Vezirköprü ilçesinin çeşitli noktalarında sonbaharın etkisiyle doğa farklı renklere büründü. Ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve kahverengi tonlarına dönüşen yaprakları, bölgede renkli manzaralar oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaç yapraklarının renk değiştirdiği Samsun'da, sonbaharın izleri doğanın farklı noktalarında kendini gösterdi. Samsun-Ankara kara yolu boyunca uzanan ağaçların oluşturduğu renk geçişleri, güzergahı kullananların dikkatini çekti.

Vezirköprü ilçesinin farklı noktalarında da sonbaharın renkleri etkisini gösterdi. Yeşil alanların sarı, turuncu ve kızıl tonlarla buluştuğu bölgede, doğanın mevsimsel değişimi havadan görüntülere de yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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