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Vezirköprü'de dolu ve yağmur hasarı

Vezirköprü'de dolu ve yağmur hasarı
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, tarım alanları ile yapılarda hasara yol açtı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şiddetli yağmur ve dolu, tarım alanları ile yapılarda hasara yol açtı.

İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, tarım arazilerinde zarara neden oldu. Ürünleri zarar gören çiftçiler mağdur olurken, tarım alanlarında yüksek miktarda maddi hasar oluştuğu bildirildi. Sağanak yağışa eşlik eden şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların da çatıları uçarken, yol kenarları ile bahçelerde bulunan çok sayıda ağaç kökünden sökülerek devrildi. Uçan çatı parçaları ve devrilen ağaçlar nedeniyle enerji nakil hatları zarar gördü. Yıkılan ağaçlar kesilerek kaldırılırken, zarar gören hatların onarımı için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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