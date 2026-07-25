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Samsun’da sağanak yağış manzaraları

Samsun’da sağanak yağış manzaraları
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Samsun’da etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu.

Samsun'da etkisini artıran sağanak yağış, kentte günlük yaşamı olumsuz etkilerken vatandaşlar yağmurdan korunmak için ilginç yöntemlere başvurdu. Bir ailenin plaj şemsiyesiyle yoluna devam etmesi dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Samsun'da yağış, geceden itibaren etkisini göstermeye başladı. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede su birikintileri oluşurken, kent merkezinde de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için ellerindeki poşet, kitap ve çeşitli eşyaları şemsiye yerine kullandı. Koruyucu bir eşya bulamayanlar ise bina tenteleri ve üstü kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Öte yandan, bir ailenin plaj şemsiyesiyle yağmur altında yürüyerek yolculuğunu sürdürmesi çevrede ilgiyle karşılandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da kuvvetli yağışların yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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