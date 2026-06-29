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Samsun'da mayıs yağışları 3 kat arttı, tarihi rekorlar kırıldı

Samsun'da mayıs yağışları 3 kat arttı, tarihi rekorlar kırıldı
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MGM verilerine göre Samsun'da mayıs ayı yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının 3 katını aşarak tarihi seviyeye ulaştı. Bu durum, Karadeniz Bölgesi'nde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı alansal yağış rekorunun kırılmasına katkı sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre Samsun'da bu yıl mayıs ayında gerçekleşen yağış miktarı, uzun yıllar mayıs ayı ortalamasının 3 katını aşarak tarihi seviyelere ulaştı. Kentte yaşanan ekstrem yağışlar, Karadeniz Bölgesi'nde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı alansal yağış rekorunun kırılmasına da önemli katkı sağladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da uzun yıllar mayıs ayı yağış normali metrekareye 49,2 milimetre olarak ölçülürken, bu yıl mayıs ayında kaydedilen yağış miktarı normalin üç katını geçti. Türkiye genelinde son 33 yılın en yağışlı mayıs ayının yaşandığı 2026 yılında Samsun; Mersin, Osmaniye, Tokat ve Ordu ile birlikte mayıs ayı yağışları normallerinin üç katını aşan iller arasında yer aldı.

Kentte metrekareye düşen toplam yağış miktarı geçmiş yıllara göre dikkat çekici seviyede artarken, yaşanan yoğun yağışlar Karadeniz Bölgesi genelinde son 66 yılın en yüksek mayıs ayı alansal yağış rekorunun kırılmasında etkili oldu. Bu veriler, Samsun'un son yılların en yağışlı mayıs aylarından birini geçirdiğini ortaya koydu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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