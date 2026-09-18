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Samsun’da güz yağmurları

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Samsun’da güz yağmurları
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Samsun’da etkili olan "güz yağmurları", sıcak geçen yaz mevsiminin ardından kentte sonbahar serinliğini hissettiriyor.

Samsun'da etkili olan "güz yağmurları", sıcak geçen yaz mevsiminin ardından kentte sonbahar serinliğini hissettiriyor.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla çisenti şeklinde yağışlı hava etkili oluyor. Gün içerisinde zaman zaman etkisini artıran yağış, hava sıcaklıklarının da düşmesine neden olurken, vatandaşlara sonbaharın serinliğini yaşatıyor.

Yağışlı havayla birlikte kentte serin ve kapalı bir hava hakim. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde daha fazla hissedilen serin havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

"Güz yağmurları" olarak adlandırılan yağışların yaklaşık bir hafta boyunca aralıklarla etkili olması, hava sıcaklıklarının ise 18-26 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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