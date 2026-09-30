Salıpazarı'nda metrekareye 57,8 kilogram yağış düştü, Samsun yağışta 7'nci oldu

Salıpazarı'nda metrekareye 57,8 kilogram yağış düştü, Samsun yağışta 7'nci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da günlerdir etkili olan yağışlar son 24 saatte de sürdü; Salıpazarı ilçesinde metrekareye 57,8 kilogram yağış düştü. Kent, Türkiye genelinde en fazla yağış alan 7'nci şehir olurken sağanakların yeni haftanın başına kadar sürmesi bekleniyor.
Samsun'da günlerdir etkili olan yağışlar devam ederken, son 24 saatte kent genelinde metrekareye ortalama 57,8 kilogram yağış düştü.
Gece boyunca ve sabah saatlerinde yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak etkili oldu. Salıpazarı ilçesinde metrekareye 57,8 kilogram yağış düşerken, Samsun Türkiye genelinde son 24 saatte en fazla yağış alan 7'nci şehir oldu.
Kentte Salıpazarı'nı 43 kilogramla Çarşamba, 42 kilogramla Tekkeköy, 36 kilogramla Atakum, 31,3 kilogramla Yakakent, 31,2 kilogramla Bafra ve 29 kilogramla 19 Mayıs ilçeleri takip etti. Hava sıcaklığının 19-21 derece arasında değiştiği Samsun'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağışların yeni haftanın başına kadar sürmesi ve zaman zaman yerel kuvvetli olması bekleniyor.