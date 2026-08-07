Salihli'de Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda Ağustos Ayı Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya ilgili kurum amirleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara sunum yapıldı. Ardından mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Yaz aylarında artan orman yangını riskine dikkat çeken Kaymakam Ali Güldoğan, yangınların önlenmesinde kurumlar kadar vatandaşların da duyarlılığının büyük önem taşıdığını vurguladı. Güldoğan, ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının kesinlikle yakılmaması gerektiğini belirterek, şüpheli durumların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.

Mahalle muhtarlarından, yangın riskine karşı vatandaşları bilgilendirmeleri ve farkındalık çalışmalarına destek vermelerini isteyen Kaymakam Güldoğan, muhtarların görüş, öneri ve taleplerini de dinledi.

Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı